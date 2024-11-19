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Конкурс: разыгрываем игровой компьютер и RTX-видеокарты в нашем «Телеграме»

Конкурс: разыгрываем игровой компьютер и RTX-видеокарты в нашем «Телеграме»
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«Чемпионат» устраивает суперконкурс — мы разыгрываем мощный игровой компьютер HyperPC Champion и две игровые видеокарты от NVIDIA.

Победителей в этот раз будет трое: счастливчику достанется игровой ПК HyperPC, занявший второе место получит видеокарту ZOTAC GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition, а ещё одному человеку достанется видеокарта MSI GeForce RTX 4060 Ti GAMING SLIM WHITE.

Как участвовать в розыгрыше:

  1. Подписаться на наш Телеграм-канал «Чемп.PLAY» по ссылке.
  2. Нажать кнопку «Хочу приз» в посте с розыгрышем.

Итоги розыгрыша мы подведём 11 декабря, победителей мы выберем случайно с помощью бота-рандомайзера. Дерзайте — возможно, вам улыбнётся удача!

Со всеми правилами можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

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