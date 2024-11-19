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Кинотеатры России установили рекорд посещаемости благодаря «Огниву» и «Руки вверх!»

Кинотеатры России установили рекорд посещаемости благодаря «Огниву» и «Руки вверх!»
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Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, кинотеатры России установили рекордную посещаемость с начала 2024 года. Отмечается, что это стало возможно благодаря прокату сразу трёх семейных фильмов: «Огниво», «Руки вверх!» и «Возвращение попугая Кеши».

За прокатную неделю в период с 31 октября по 6 ноября российские кинотеатры посетили 3,8 млн человек. Причём самой востребованной картиной оказался фильм «Огниво», заработавший за время проката 1,1 млрд рублей.

Предыдущий рекорд по посещаемости отечественные кинотеатры поставили на новогодние каникулы. Тогда на неделе с 28 декабря 2023 по 3 января 2024 года кинозалы посетили 7,5 млн человек, а с 4 по 10 января — 9,4 млн человек.

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