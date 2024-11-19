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Для EA Sports FC 25 вышел пятый патч с улучшением вратарей, пасов и ударов головой

Для EA Sports FC 25 вышел пятый патч с улучшением вратарей, пасов и ударов головой
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Компания Electronic Arts выпустила пятое крупное обновление для EA Sports FC 25. Патч уже доступен всем обладателям игры на ПК и консолях.

Новый апдейт вновь направлен на улучшение игрового процесса. Разработчики повысили точность передач низом и верхом, ускорили реакцию вратарей во время ударов с ближней и дальней дистанций, улучшили исполнение финтов и ударов головой в атаке.

Авторы также устранили случаи некорректного переключения игроков, уменьшили число советов для совершения замен в первом тайме, обновили лица футболистов, формы, стадионы и внесли множество других изменений. С полным списком изменений можно ознакомиться в самой EA Sports FC 25 на русском языке или в посте от разработчиков.

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