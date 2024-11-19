Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рене Зеллвегер расплакалась из-за отказа Колина Фёрта сыграть в «Бриджит Джонс 4»

Рене Зеллвегер расплакалась из-за отказа Колина Фёрта сыграть в «Бриджит Джонс 4»
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда серии фильмов «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер пообщалась с журналистами издания Empire. В ходе разговора актриса призналась, что расплакалась из-за отказа Колина Фёрта сыграть в «Бриджит Джонс 4».

Это так необычно — быть убитой горем из-за того, что вымышленный персонаж ушёл из твоей жизни, хотя я знаю его с 2000 года… Не буду врать, я расплакалась… Ведь с его уходом частичка магии просто исчезнет.

Оригинальный фильм, «Дневник Бриджит Джонс», рассказывал о незамужней 32-летней женщине, комплексующей по поводу лишнего веса. На Рождество она знакомится с разведённым мужчиной Марком Дарси. С этого момента её жизнь кардинально меняется. Второй и третий фильмы продолжали сюжет первого.

Лента с подзаголовком «Без ума от мальчишки» выйдет 14 февраля 2025 года.

Материалы по теме
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Авантюра на века: обзор фильма «Приключения Паддингтона 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android