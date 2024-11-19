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Финал мультсериала Аркейн — когда выйдут последние три серии, дата выхода, трейлер

Вышел тизер финальных серий мультсериала «Аркейн» — премьера 23 ноября
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил новый трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн» по вселенной League of Legends. В нём показали события из третьего акта, который появится уже 23 ноября. В него снова войдёт три эпизода, это будет финал всего шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Aooide. Права на видео принадлежат Netflix.

Второй сезон «Аркейна» продолжает историю двух сестёр — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. В финальных эпизодах сёстры должны разобраться с надвигающей угрозой, заручившись поддержкой неожиданных союзников.

Второй сезон «Аркейна» станет большим финалом для всего сериала. Однако студия Riot Games продолжит развивать киновселенную League of Legends и другими, ещё не анонсированными проектами.

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