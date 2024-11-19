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Турнир FISSURE PLAYGROUND по Dota 2: даты, место проведения, призовой фонд

FISSURE проведёт LAN-турнир по Dota 2 со зрителями в Сербии
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Турнирный оператор FISSURE анонсировал чемпионат FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Соревнование будет представлять из себя LAN-ивент, который пройдёт в период с 24 января по 2 февраля 2025 года. Местом проведения турнира станет столица Сербии, Белград.

Также организаторы сообщили, что на ивенте будут присутствовать зрители, однако на текущий момент информации о билетах нет. Что касается подробностей о формате соревнования и его участниках, — они будут объявлены в будущем.

Ранее турнирный оператор FISSURE уже организовывал LAN-ивент со зрителями в Сербии — это была BetBoom Dacha Belgrade 2024, которая проходила с 19 по 26 октября.

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