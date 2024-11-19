Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда Симпла не прошла на мэйджор в Шанхае по Counter-Strike 2

Датская Team Falcons с Александром s1mple Костылёвым в составе пропустит топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Команда Симпла потерпела третье поражение подряд в рамках отборочного турнира, лишившись всех шансов на выход на мэйджор. После победы над чешской Dynamo Eclot «соколы» проиграли таким коллективам, как FaZe Clan, SAW и GamerLegion.

Для Костылёва это второй мэйджор, который он пропускает в нынешнем году. Киберспортсмен прокомментировал результат следующим образом:

Не переживайте, я вернусь сильнее. Даже если окажусь на скамейке запасных, я буду тренироваться до потери пульса, чтобы победить на мэйджоре. [...]

Ранее бывший тиммейт Симпла по Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов отобрался на Perfect World Shanghai Major 2024 в составе Cloud9.