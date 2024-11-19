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CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
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Команда Симпла не прошла на мэйджор в Шанхае по Counter-Strike 2

Команда Симпла не прошла на мэйджор в Шанхае по Counter-Strike 2
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Датская Team Falcons с Александром s1mple Костылёвым в составе пропустит топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Команда Симпла потерпела третье поражение подряд в рамках отборочного турнира, лишившись всех шансов на выход на мэйджор. После победы над чешской Dynamo Eclot «соколы» проиграли таким коллективам, как FaZe Clan, SAW и GamerLegion.

CS 2. PW Shanghai Major 2024: European RMR A . Групповой этап
19 ноября 2024, вторник. 11:00 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 2
GamerLegion

Для Костылёва это второй мэйджор, который он пропускает в нынешнем году. Киберспортсмен прокомментировал результат следующим образом:

Не переживайте, я вернусь сильнее. Даже если окажусь на скамейке запасных, я буду тренироваться до потери пульса, чтобы победить на мэйджоре. [...]

Ранее бывший тиммейт Симпла по Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов отобрался на Perfect World Shanghai Major 2024 в составе Cloud9.

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