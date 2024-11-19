Вышел новый трейлер эротического фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман

Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер эротического фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли. В ролике показали напряжённые любовные взаимоотношения молодого подчинённого с его начальницей.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Картина расскажет историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. С этого момента семейная жизнь женщины рушится, как и вся её построенная карьера.

Также в фильме сыграли Антонио Бандерас («Анчартед: На картах не значится»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка») и Софи Уайлд («Мальчик поглощает вселенную»). Режиссёром выступила Халина Рейн («Тела, тела, тела»).

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 16 января.