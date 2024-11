S.T.A.L.K.E.R. 2 и Nine Sols — новинки Game Pass во второй половине ноября

Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине ноября. Главными новинками месяца стали шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ролевая тактика Aliens: Dark Descent и инди Nine Sols.

Какие игры добавят в Game Pass во второй половине ноября:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 20 ноября (тариф Ultimate);

— 20 ноября (тариф Ultimate); Little Kitty, Big City — 20 ноября (тариф Standard);

— 20 ноября (тариф Standard); PlateUp! — 20 ноября (тариф Standard);

— 20 ноября (тариф Standard); Nine Sols — 26 ноября (тариф Standard);

— 26 ноября (тариф Standard); Aliens: Dark Descent — 27 ноября (тариф Ultimate).

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 30 ноября из Game Pass пропадут Conan Exiles, Coral Island, Hello Neighbor 2, Remnant: From The Ashes, Rollerdrome, Soccer Story, Spirit of the North, The Walking Dead: The Final Season и While the Iron’s Hot.