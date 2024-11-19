Число ежедневных игроков в Baldur's Gate 3 выросло на 20% с прошлого года

Издательский директор Larian Майкл Даус раскрыл новую статистику по Baldur's Gate 3. Из его сообщения в соцсети X (ранее Twitter) стало известно, что количество ежедневных игроков в тайтле выросло на 20% по сравнению с 2023 годом.

Что касается среднего значения по ежедневному пику онлайна, то данный показатель в 2024 году вырос на 3%. Ко всему прочему, Даус поделился, что количество геймеров, запускающих Baldur's Gate 3 на Steam Deck, выросло аж на 61%. Сотрудник Larian связывает такие успехи с недавним выходом официальной поддержки модов.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах тайтл получил высочайшие оценки как от критиков, так и от геймеров