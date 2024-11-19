Сет Роген и Мартин Скорсезе — в тизере сериала «Студия» от Apple

Компания Apple опубликовала тизер сериала «Студия» (The Studio). В проекте снялись многие голливудские звёзды: Сет Роген, Мартин Скорсезе, Брайан Крэнстон, Кэтрин О’Хара, Кэтрин Хан, Энтони Маки и другие.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главным героем будущего сериала выступит недавно назначенный глава киностудии, который старается совмещать творчество и строгие корпоративные требования. Ко всему прочему, Сет Роген выступит сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером шоу.

Премьера сериала «Студия» состоится 21 мая 2025 года в стриминговом сервисе Apple TV+. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.