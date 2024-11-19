Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон сериала «Шершни» выйдет 14 февраля — первый тизер

Третий сезон сериала «Шершни» выйдет 14 февраля — первый тизер
Комментарии

Компания Showtime опубликовала первый тизер третьего сезона сериала «Шершни». Из ролика стало известно, что продолжение шоу стартует 14 февраля 2025 года.

В день премьеры выйдет два новых эпизода, а остальные восемь будут показывать по одному раз в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале Yellowjackets. Права на видео принадлежат Showtime.

Напомним, сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там.

Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет — главная интрига состоит в том, как именно они выбрались из леса и вернулись к нормальной жизни.

Материалы по теме
«Дом дракона» в будущем: каким получился сериал «Дюна: Пророчество»
«Дом дракона» в будущем: каким получился сериал «Дюна: Пророчество»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android