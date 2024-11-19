Роскомнадзор заблокирует S.T.A.L.K.E.R. 2 в России только при одном условии

Последние недели среди российских геймеров активно циркулирует слух, что покупка шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может грозить уголовной ответственностью. Теперь данную ситуацию прокомментировал Роскомнадзор,

В ведомстве заявили, что ограничат доступ к игре в России только на основании судебного решения, однако его пока нет. Это значит, что на данный момент отечественные геймеры могут без каких-либо последствий приобрести тайтл на территории страны.

Для прохождения основной сюжетной кампании игрокам понадобится приблизительно 40 часов. Ко всему прочему в тайтле будут предусмотрены четыре концовки — на финал истории влияют и некоторые второстепенные задания.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже 20 ноября на ПК и Xbox Series. С первого дня тайтл появится в магазине GOG, а также в Steam.