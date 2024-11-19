«Я — ирландец»: Пол Мескаль — о встрече с королём Великобритании

На прошедшей премьере фильма «Гладиатор 2» присутствовало множество знаменитостей из разных сфер. Мероприятие даже посетил король Великобритании Карл III.

Пару дней назад появилась новость, как Дензел Вашингтон деликатно отказался от встречи с монархом, однако так же поступил и актёр Пол Мескаль. По словам звезды, он ирландец, поэтому знакомство с королём не входит в список его приоритетов.

Я ирландец, потому это не входит в список моих приоритетов.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора.

Новый фильм Ридли Скотта неофициально доберётся до России уже 23 ноября.