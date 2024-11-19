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«Я — ирландец»: Пол Мескаль — о встрече с королём Великобритании

«Я — ирландец»: Пол Мескаль — о встрече с королём Великобритании
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На прошедшей премьере фильма «Гладиатор 2» присутствовало множество знаменитостей из разных сфер. Мероприятие даже посетил король Великобритании Карл III.

Пару дней назад появилась новость, как Дензел Вашингтон деликатно отказался от встречи с монархом, однако так же поступил и актёр Пол Мескаль. По словам звезды, он ирландец, поэтому знакомство с королём не входит в список его приоритетов.

Я ирландец, потому это не входит в список моих приоритетов.

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной лентой с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора.

Новый фильм Ридли Скотта неофициально доберётся до России уже 23 ноября.

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