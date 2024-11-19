Анонсировано аниме с самым длинным названием — оно содержит 39 слов

Издательский лейбл HJ Bunko опубликовал первый тизер аниме с самым длинным названием в истории. Авторы японской мультипликации в принципе часто дают своим проектам объёмные наименования, но грядущее фэнтезийное шоу собирается превзойти в этом плане всех — оно содержит 39 английских букв.

Видео доступно на YouTube-канале【公式】HJ文庫・HJノベルス・コミックファイア. Права на видео принадлежат HJ Bunko.

Полное название аниме на русском звучит так:

«Удар в спину в подземелье: мои преданные товарищи пытались меня убить, но благодаря дару неограниченной гачи я получил друзей 9999-го уровня и хочу отомстить своим бывшим однопартийцам и всему миру»

Аниме основано на одноимённой серии романов, написанных Шисуи Мэйкё. Оригинал рассказывает о парнишке по имени Лайт, который был изгнан из отряда авантюристов «Союз Рас» его верными товарищами.