Вышел первый тизер фильма «Как приручить дракона» с Джерардом Батлером

Кинокомпания Universal Pictures представила дебютный тизер-трейлер экранизации мультфильма «Как приручить дракона». В нём показали главных героев и знаменитую сцену знакомства Иккина с опасным драконом. Премьера ленты с живыми актёрами состоится 13 июня 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation, принёсшая своим создателям более $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами викингами.

Постер фильма «Как приручить дракона»