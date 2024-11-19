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«Шансы в финальной стадии есть»: mouseTT — о C9 с Бумычем на мэйджоре по CS2

Талант FISSURE Артём mouseTT Карягин специально для «Чемпионата» прокомментировал выступление Cloud9 и Team Falcons в рамках RMR-турнира, приуроченного к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

По мнению эксперта, у российской Cloud9 есть все шансы проявить себя на мэйджоре в Шанхае:

C9 находится в отличной командной форме, видно, что коллектив хорошо подготовился к турниру. Все в отличной индивидуальной форме, нет выпадающих игроков. Отличные «нашифровки». Было, конечно, видно, что тяжело им играть против команд, которые ломают их планы с начала раунда («поджимы», например, делают). Но в целом игра смотрится хорошо. Шансы в финальной стадии есть. Будет время ещё подтянуть некоторые моменты перед следующим этапом.

Что касается Team Falcons, которая вылетела с RMR, Карягин убеждён, что команду ждут большие перемены:

Falcons, в отличие от С9, находится в своей самой ужасной форме. Симпл после длительного перерыва играет неплохо, но понятно, что он не набрал ещё свою оптимальную форму, не говорю уже про максимальную. Да, в «прайме» Cимпла мы навряд ли увидим, но то, что он будет играть лучше, — это факт. Falcons уже готова к заменам в составе, и видно, что игроки просто доигрывают. Абсолютно беззубая игра, безыдейная. Просто нужно ждать конца мэйджора и смотреть, что будет с составом. Состав точно ждут замены, минимум две (Snappi + Maden) и, скорее всего, минус dupreeh. Но и по Симплу пока неизвестно, останется ли он дальше, либо пойдет в G2 вместо m0NESY (если он уйдет). Я думаю, самое интересное начнётся после мэйджора. Нас определённо ждёт большое количество «решаффлов».

Ранее Cloud9 прошла на топ-турнир Perfect World Shanghai Major 2024, а Team Falcons лишилась всех шансов отобраться на ивент.