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Вышел большой трейлер фильма «Minecraft в кино» — премьера 4 апреля

Вышел большой трейлер фильма «Minecraft в кино» — премьера 4 апреля
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Кинокомпания Warner Bros. представила полноценный трейлер фильма Minecraft («Майнкрафт в кино») с Джейсоном Момоа. Премьера экранизации кубического мира состоится 4 апреля 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»).

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