Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Симпл показал нормальную индивидуальную форму». Громозека — о Falcons на RMR по CS2

«Симпл показал нормальную индивидуальную форму». Громозека — о Falcons на RMR по CS2
Аудио-версия:
Комментарии

Талант FISSURE Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков специально для «Чемпионата» высказался о результатах четвёртого раунда RMR-турнира, приуроченного к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Громозека похвалил Cloud9, но считает, что команде есть куда расти:

«Клауда» показали действительно хорошую игру и абсолютно заслуженно прошли на мэйджор. Но игра с FaZe показала, что ещё над многим можно и нужно работать.

Что касается Team Falcons, будущее действующего состава туманно:

Симпл показал нормальную индивидуальную форму. Но есть ощущение, что данный состав Falcons особо ни на что не способен. И пойдёт ли Симпл даже в обновлённый состав Falcons (с NiKo и так далее), пока неясно. Нужно больше подробностей о том, кто туда придёт.

Ранее Cloud9 Кирилла Boombl4 Михайлова отобралась на мэйджор в Шанхае, а Team Falcons с Александром s1mple Костылевым покинула RMR-ивент.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Шансы в финальной стадии есть». mouseTT — о C9 с Бумычем на мэйджоре по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android