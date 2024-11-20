«Симпл показал нормальную индивидуальную форму». Громозека — о Falcons на RMR по CS2
Талант FISSURE Георгий GrOm_0_ZeKa Жучков специально для «Чемпионата» высказался о результатах четвёртого раунда RMR-турнира, приуроченного к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.
Громозека похвалил Cloud9, но считает, что команде есть куда расти:
«Клауда» показали действительно хорошую игру и абсолютно заслуженно прошли на мэйджор. Но игра с FaZe показала, что ещё над многим можно и нужно работать.
Что касается Team Falcons, будущее действующего состава туманно:
Симпл показал нормальную индивидуальную форму. Но есть ощущение, что данный состав Falcons особо ни на что не способен. И пойдёт ли Симпл даже в обновлённый состав Falcons (с NiKo и так далее), пока неясно. Нужно больше подробностей о том, кто туда придёт.
Ранее Cloud9 Кирилла Boombl4 Михайлова отобралась на мэйджор в Шанхае, а Team Falcons с Александром s1mple Костылевым покинула RMR-ивент.
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