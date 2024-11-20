В работе находятся ещё две части «Великого уравнителя» с Дензелом Вашингтоном

Актёр Дензел Вашингтон в интервью Esquire рассказал, что в работе находятся ещё две части франшизы «Великий уравнитель». Третья часть вышла в 2023 году и собрала смешанные отзывы критиков и зрителей, однако лента оказалась финансово успешной, собрав $ 191 млн при $ 70 млн.

По словам Вашингтона, чем больше частей «Великого уравнителя» выйдет, тем больше будут рады люди, поскольку они любят эту франшизу.

Я сказал им, что возьмусь за ещё одну часть, но по итогу мы делаем даже две части. А люди и рады, потому что все любят, когда выходит больше этих «Уравнителей». Мы должны поймать плохих парней, и я говорю: «Хорошо, я их поймаю».

Вашингтон не назвал даже примерные даты выхода лент.