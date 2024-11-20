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Джеймс Ганн не торопится выпускать фильм о Бэтмене в новой киновселенной DC

Джеймс Ганн не торопится выпускать фильм о Бэтмене в новой киновселенной DC
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Вселенная DC не может обойтись без Бэтмена, и он наверняка появится в новой киновселенной, которой сейчас руководит Джеймс Ганн. Однако пока что это не приоритетный вопрос.

По словам Ганна, он не особо торопится вводить Бэтмена в киновселенную, поскольку это нужно сделать грамотно и правильно. Сперва Джеймсу нужен отличный сценарий, который устроит его и остальных, а уже потом можно говорить про введение Тёмного рыцаря.

Пока у нас не будет сценария, который меня полностью устроит, фильм не будет снят… в конце концов, если мы довольны историей, которую рассказываем, это самое главное. Как только дело дойдёт до этой точки, мы снимем фильм.

Напомним, события «Бэтмена» Мэтта Ривза не связаны с новой киновселенной DC. У проектов Ривза собственная вселенная.

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