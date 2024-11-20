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Мэтт Мёрдок и его близкие люди — на новом кадре из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Мэтт Мёрдок и его близкие люди — на новом кадре из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
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Издание Empire поделилось качественным кадром из сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». На нём можно увидеть Чарли Кокса в образе Мэтта Мёрдока, а также Дебору Энн Уолл в образе Карен Пейдж и Элдена Хенсона — он сыграл Фогги Нельсона.

Все три персонажа появились ещё в сериале «Сорвиголова» от Netflix в 2015 году. В шоу «Рождённый заново» они воссоединятся вновь. На заднем плане можно увидеть вывеску юридического агентства «Мёрдок, Нельсон и Пейдж».

Фото: Empire

Первый сезон «Рождённого заново» будет состоять из девяти эпизодов. Премьера состоится в 2025 году, но точной даты пока что нет. Первого трейлера всё ещё тоже не выпускали.

Сериал выступит мягким перезапуском истории Сорвиголовы, но уже в рамках киновселенной Marvel.

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