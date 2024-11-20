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Звезда «Эйфеля» Эмма Маки сыграет с Дженной Ортегой в фильме Джей Джей Абрамса

Звезда «Эйфеля» Эмма Маки сыграет с Дженной Ортегой в фильме Джей Джей Абрамса
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По данным издания Deadline, актриса Эмма Маки, известная по фильмам «Эмили», «Эйфель» и «Смерть на Ниле», присоединилась к касту нового фильма Джей Джей Абрамса. Маки сыграет в ленте вместе с Гленом Пауэллом и Дженной Ортегой.

О самом фильме почти нет информации. Это будет некая детективная лента, которая не расскажет о путешествии во времени. Абрамс снимет ленту по собственному сценарию. Последним фильмом Абрамса в качестве режиссёра была лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в 2019 году.

Фильм выпустит Warner Bros., а помогать ей будет студия Джея Bad Robot. У картины пока нет даже примерной даты выхода.

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