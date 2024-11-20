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Антология «Звёздные войны: Видения» продлена на третий сезон

Антология «Звёздные войны: Видения» продлена на третий сезон
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Lucasfilm на официальном сайте анонсировала третий сезон анимационной антологии «Звёздные войны: Видения». Всего в нём будет девять эпизодов — над ними трудились студии Trigger, Kamikaze Douga, Kinema citrus Co, Production I.G и другие.

Фото: Lucasfilm

«Звёздные войны: Видения» — антология проектов в абсолютно разных стилях, которые не входят в канон франшизы и позволяют авторам проявить свой творческий потенциал. Во второй сезон вошли короткометражки от студий из Японии, Индии, Великобритании, Ирландии, Испании, Чили, Франции, Южной Африки и США.

Второй сезон вышел в мае 2023 года и получил тёплые отзывы геймеров и критиков. Премьера третьего сезона состоится в 2025 году на сервисе Disney+.

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