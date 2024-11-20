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Комедию «Любовь и голуби» повторно покажут в кинотеатрах уже 28 ноября

Комедию «Любовь и голуби» повторно покажут в кинотеатрах уже 28 ноября
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Пресс-служба канала «Мосфильм. Золотая коллекция» сообщила изданию «Газета.Ru» о том, что комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат уже 28 ноября.

Фильм покажут в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино». Его выход приурочен к 90-летию со дня рождения Нины Дорошиной, исполнительницы роли Надежды, а также к другим юбилеям создателей картины.

Комедия вышла в 1984 году и стала одним из культовых фильмов, вышедших в СССР. Картина «Любовь и голуби» была создана по пьесе Владимира Гуркина, которая основана на реальной истории семьи Кузякиных — соседей самого Гуркина.

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