Комедию «Любовь и голуби» повторно покажут в кинотеатрах уже 28 ноября

Пресс-служба канала «Мосфильм. Золотая коллекция» сообщила изданию «Газета.Ru» о том, что комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» выйдет в повторный прокат уже 28 ноября.

Фильм покажут в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино». Его выход приурочен к 90-летию со дня рождения Нины Дорошиной, исполнительницы роли Надежды, а также к другим юбилеям создателей картины.

Комедия вышла в 1984 году и стала одним из культовых фильмов, вышедших в СССР. Картина «Любовь и голуби» была создана по пьесе Владимира Гуркина, которая основана на реальной истории семьи Кузякиных — соседей самого Гуркина.