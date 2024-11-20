Актёр Василий Ливанов отказался от врачебной помощи и попросил выписать его — СМИ

По данным издания SНОТ, актёр Василий Ливанов, который находился в больнице, попросил у врачей выписать его для дальнейшего домашнего лечения.

По данным издания, у Ливанова, госпитализированного 13 ноября, диагностировали язву желудка с кровотечением. Актёр, уточняет источник издания, побывал в хирургической реанимации и в отделении интенсивной терапии и обошёлся без операций.

Сами врачи согласились выписать артиста домой, при этом динамика у него положительная. Каких-то осложнений врачами выявлено не было.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла.