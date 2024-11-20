Дензел Вашингтон дал важный совет начинающим актёрам в Голливуде

Во время недавнего интервью актёр Дензел Вашингтон дал совет актёрам, которые только начинают строить свою карьеру в Голливуде. По словам Дензела, тем, кто хочет попасть в голливудские ленты, нужно начинать с малого.

По словам Вашингтона, свою карьеру следует начать строить с небольшого театра, в котором нужно показывать свой талант. Сам Дензел как раз с театров и начинал.

Вы не можете научиться быть актёром через интернет, вы должны выйти на сцену, найти небольшой театр… вот с чего я начал. Если вы хотите достичь того, чего достиг я, вы должны пройти свой путь. Увидимся на работе!

Увидеть Вашингтона можно в фильме «Гладиатор 2» — мировая премьера ленты уже состоялась.