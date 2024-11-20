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Последний фильм Клинта Иствуда «Присяжный №2» выйдет в онлайне 20 декабря

Последний фильм Клинта Иствуда «Присяжный №2» выйдет в онлайне 20 декабря
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Кинокомпания Warner Bros. назвала дату цифрового релиза фильма «Присяжный номер два» Клинта Иствуда. Картина вышла в ограниченный прокат 1 ноября в некоторых странах мира без масштабной премьеры, а в онлайне лента появится уже 20 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Warner Bros.

Как ранее сообщали СМИ, картина действительно выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Max. Появится ли фильм в других цифровых сервисах, неизвестно.

«Присяжный №2» рассказывает о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя. Ранее 94-летний Клинт Иствуд называл ленту «своим последним фильмом», с которым он может уйти из кино «с высоко поднятой головой».

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