Анджелина Джоли сыграет в фильме про высокую моду от режиссёра «Проксимы»

По данным издания Deadline, Анджелина Джоли сыграет одну из ведущих ролей в фильме Stitches. Её режиссёром выступит Алис Винокур, снявшая ранее ленты «Телохранитель», «Проксима».

Действие фильма происходит в мире высокой моды, а повествование начинается в Париже. Все остальные детали сюжета держатся в секрете. Сообщается, что фильм будет снят на французском и английском языках.

Других деталей проекта, в том числе информации про каст и дату выхода, пока что нет.

Увидеть Джоли можно будет в байопике «Мария» об оперной певице Марии Каллас — официальная премьера ленты в России состоится 28 ноября.