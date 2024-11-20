«Никогда не говори «никогда»: Майкл Фассбендер готов вновь сыграть Магнето

В свежем интервью изданию Collider актёр Майкл Фассбендер рассказал, что он не против вернуться к роли Магнето, которую исполнял в последних «Людях Икс». По словам актёра, в его ситуации было бы глупо говорить «никогда».

А ещё Фассбендер рассказал, что его любимый персонаж Marvel — это Дэдпул. В том числе актёр влюбился в героя благодаря актёрской игре Райана Рейнольдса, который играет героя на больших экранах.

Я большой поклонник Райана и того, что он сделал с Дэдпулом. Это вообще мой самый любимый персонаж из Marvel. А что касается Магнето… ну, никогда не говори «никогда».

Ходили слухи, что Фассбендер снимется в роли Магнето для камео в «Дэдпуле и Росомахе», но появления актёра не случилось.