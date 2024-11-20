Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Никогда не говори «никогда»: Майкл Фассбендер готов вновь сыграть Магнето

«Никогда не говори «никогда»: Майкл Фассбендер готов вновь сыграть Магнето
Комментарии

В свежем интервью изданию Collider актёр Майкл Фассбендер рассказал, что он не против вернуться к роли Магнето, которую исполнял в последних «Людях Икс». По словам актёра, в его ситуации было бы глупо говорить «никогда».

А ещё Фассбендер рассказал, что его любимый персонаж Marvel — это Дэдпул. В том числе актёр влюбился в героя благодаря актёрской игре Райана Рейнольдса, который играет героя на больших экранах.

Я большой поклонник Райана и того, что он сделал с Дэдпулом. Это вообще мой самый любимый персонаж из Marvel. А что касается Магнето… ну, никогда не говори «никогда».

Ходили слухи, что Фассбендер снимется в роли Магнето для камео в «Дэдпуле и Росомахе», но появления актёра не случилось.

Материалы по теме
«Дом дракона» в будущем: каким получился сериал «Дюна: Пророчество»
«Дом дракона» в будущем: каким получился сериал «Дюна: Пророчество»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android