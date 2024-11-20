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Сборы фильма «Гладиатор 2» уже превысили $ 100 млн

Сборы фильма «Гладиатор 2» уже превысили $ 100 млн
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По итогам пяти дней проката сборы фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта превысили $ 100 млн. Лента продолжает показывать уверенные результаты за пределами Северной Америки и Китая, где фильм выйдет лишь 22-го числа.

Ранее аналитики сообщали, что для окупаемости картине нужно собрать не менее $ 600 млн. И если «Гладиатор 2» покажет отличный старт в домашнем регионе и в Китае, то у ленты Ридли Скотта есть все шансы стать одним из самых кассовых фильмов года вместе с «Головоломкой 2» и «Дэдпулом и Росомахой».

События «Гладиатора 2» разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма. Картина связана с оригинальной картиной с Расселом Кроу и рассказывает историю о восстании нового гладиатора. Главные роли в ленте исполнили Пол Мескаль («Солнце моё»), Педро Паскаль (The Last of Us), Дэнзел Вашингтон («Гнев») и Джозеф Куинн («Тихое место: День первый»).

Неофициальная премьера фильма в России состоится уже 23 ноября.

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