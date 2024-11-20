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Сервис RuTube запустит собственный телеканал

Сервис RuTube запустит собственный телеканал
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Российский видеохостинг RuTube запустит собственный телеканал. Об этом сперва сообщили «Ведомости», после чего информацию подтвердили представители сервиса.

Основой вещания будущего телеканала станут материалы блогеров и оригинальный контент платформы — Muzloft, «Злые языки», «Родное», «Почётный гражданин», «Маленькие герои» и другие проекты. Создатели делают ставку на молодую аудиторию от 25 до 33 лет.

В RuTube уточнили, что бета-версия телеканала уже доступна в самом видеохостинге, с ней можно ознакомиться на сайте. Точные сроки запуска проекта по телевизору неизвестны, однако в реестре указана дата 1 декабря 2024 года.

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