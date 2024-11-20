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«Новая современная классика»: критики оценили сказку «Злая» выше «Гладиатора 2»

«Новая современная классика»: критики оценили сказку «Злая» выше «Гладиатора 2»
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Уже 22 ноября состоится мировая премьера фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» — первой части экранизации знаменитой бродвейской сказки от Universal Pictures. Лента адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и расскажет историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды.

Критики уже посмотрели ленту и остались от неё в восторге. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру 91% критиков — они отмечают невероятные музыкальные номера, отличную актёрскую игру Арианы Гранде и Синтии Эриво, называя ленту одним из лучших фильмов 2024 года. У мюзикла также уже есть отзывы зрителей из некоторых стран Европы, где картина уже вышла.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Эпическое путешествие, полное волшебства, музыки и душевного тепла. Синтия и Ариана великолепны.
«Злая» — это один из лучших фильмов 2024 года.
«Злая» полна сильных эмоций и ярких моментов, которые на экране выглядят намного лучше, чем на сцене театра.
«Злая» — проникновенный и наполненный энергией фильм. Это примерно то, чем и должен быть мюзикл.
«Злая» — это новая современная классика.
«Злая» умудряется закончиться на ноте «продолжение следует», но при этом ощущается как законченная история.

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» также выйдет и в России — лента доберётся до страны неофициальными способами. Даты премьеры пока нет, однако она может случиться до конца ноября.

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