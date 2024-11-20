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Персональные данные всех россиян утекли в интернет — глава «Ростелекома»

Персональные данные всех россиян утекли в интернет — глава «Ростелекома»
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Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян уже находятся в Сети. Об этом он рассказал на межотраслевой конференции «Безопасность клиента на первом месте», о чём передаёт ТАСС.

Что важно отметить: в основе таких массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли. Я по себе [даже] информацию просил. [...] И это, конечно, создаёт возможность для различного рода способов проникновения в нашу жизнь.

Ранее аналогичную мысль высказал глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC группы компаний «Солар» Владимир Дрюков. Он считает, что у хакеров уже может быть некая база данных на всех граждан России и появилась она благодаря совокупности всех утечек информации.

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