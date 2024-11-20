Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла на ПК, Xbox Series и в Game Pass

20 ноября состоялся релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 — продолжения знаменитой серии шутеров в открытом мире. Игра уже доступна на ПК, Xbox Series и в подписочном сервисе Game Pass с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Gamespot. Права на видео принадлежат GSC Game World.

События S.T.A.L.K.E.R. 2 разворачиваются в альтернативной вселенной, где на Чернобыльской АЭС произошла вторая катастрофа. В результате трагедии вокруг места появились аномалии, где фундаментальные законы физики больше не работают. Главным героем игры выступает Скиф — сталкер, который исследует Зону в поисках артефактов.

S.T.A.L.K.E.R. 2 официально не вышел в России из-за ухода украинской студии GSC Game World с рынка страны.