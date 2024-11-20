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Дензел Вашингтон не голосует на «Оскаре» из-за проигрыша Кевину Спейси в 2000 году

Дензел Вашингтон не голосует на «Оскаре» из-за проигрыша Кевину Спейси в 2000 году
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Дензел Вашингтон дал обширное интервью журналистам издания Esquire. В ходе разговора актёр рассказал, что был озлоблен на Кевина Спейси после проигрыша ему на «Оскаре» в 2000 году.

Вашингтона номинировали на лучшую мужскую роль за фильм «Ураган», а Спейси — за «Красоту по-американски». После выигрыша второго артист пришёл домой и напился.

Я помню, как обернулся и посмотрел на него, а вокруг него было столько людей… В тот вечер я пришёл домой и напился, поскольку должен был… Я не хочу говорить, что он выиграл мой «Оскар» или что-то в этом роде. Это было не так… Я пережил время, когда Полетта [жена Вашингтона] смотрела все фильмы с «Оскара» — я сказал ей, что мне на это наплевать: «Им всё равно на меня? Тогда мне тоже».

Последним крупным фильмом с участием Дензела Вашингтона стал «Гладиатор 2» — продолжение знаменитого пеплума Ридли Скотта. В нём актёр исполнил роль римского императора Макринуса.

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