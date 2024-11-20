В Dota 2 вышел балансный патч 7.37e

Компания Valve выпустила балансное обновление 7.37e для Dota 2. В патче разработчики ослабили метовых героев, а также усилили персонажей, которые не пользовались особой популярностью.

Такие популярные герои, как Alchemist, Earth Spirit, Luna, Medusa, Naga Siren, Pangolier, Shadow Fiend, Terrorblade и другие, столкнулись с небольшими ослаблениями.

В это же время разработчики незначительно «баффнули» ряд забытых игроками персонажей, среди которых можно выделить Undying, Tidehunter, Phantom Lancer, Juggernaut, Elder Titan и подобных.

Кроме этого, Valve немного ослабила нового героя Kez, процент побед которого так и не преодолел отметку в 50%, а также добавила усиление от Aghanim's Scepter для персонажа Ringmaster. В совокупности все эти изменения должны привести к небольшому преобразованию текущей меты. С полным списком нововведений можно ознакомиться по ссылке.