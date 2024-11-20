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Сериал «Граф Монте-Кристо» от оскароносного Билле Аугуста покажут в России на ТВ-3

Сериал «Граф Монте-Кристо» от оскароносного Билле Аугуста покажут в России на ТВ-3
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Телеканал ТВ-3 купил права на показ сериала «Граф Монте-Кристо» от оскароносного Билле Аугуста («Отверженные», «Дом Духов»). Главные роли в предстоящей экранизации исполнили Сэм Клафлин, Робин Грир, Поппи Корби-Туч, Меган де Крук, Нелл Бэйкер, Линетт Крин, Генри Лоуфулл и Габриэлла Пессион.

Шоу расскажет историю Эдмона Дантеса, который оказывается в тюрьме замка Иф без суда и следствия. После десяти лет он теряет всякие надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключённого, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах, находящихся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он загадочный граф Монте-Кристо и намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

Премьера сериала «Граф Монте-Кристо» состоится в 2025 году в эфире телеканала ТВ-3.

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