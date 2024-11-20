Для Genshin Impact вышло обновление 5.2 с новыми героями и регионом

20 ноября для Genshin Impact вышло крупное обновление под версией 5.2. Патч уже доступен на ПК и консолях, и с сегодняшнего дня игра также появилась на Xbox Series — ранее проект игнорировал устройства Microsoft.

Видео доступно на YouTube-канале Gaming with Abyss. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Вместе с патчем 5.2 в «Геншине» появились два новых героя: пятизвёздочная лучница Часка и четырёхзвёздочный электро-персонаж Оророн. Игроков также ждёт новый регион для исследования — территории племён Клана цветочного пера и Повелителей Ночного Ветра, а также запретный город Очканатлан, заражённый Бездной.

Геймеров также по традиции ждут новые квесты, события, баннеры и многое другое. Со всеми деталями можно ознакомиться в нашем отдельном материале.