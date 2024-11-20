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CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
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Российская BB Team сыграет в переигровке за слот на мэйджоре в Шанхае по CS2

Российская BB Team сыграет в переигровке за слот на мэйджоре в Шанхае по CS2
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Российская BetBoom Team примет участие в переигровках за последний слот на чемпионате Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

BB Team сенсационно обыграла со счётом 2:0 португальскую SAW, которая изначально считалась явным фаворитом в данном противостоянии. В итоге португальцы лишились всех шансов пройти на мэйджор, а россияне сыграют в переигровках за последний слот на топ-турнире.

CS 2. PW Shanghai Major 2024: European RMR A . Групповой этап
20 ноября 2024, среда. 05:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
SAW

В решающем матче европейского RMR-ивента BetBoom Team встретится с европейской GamerLegion. Матч состоится сегодня, 20 ноября.

Ранее на PW Shanghai Major 2024 по CS2 прошли такие коллективы, как Team Vitality, MOUZ, Natus Vincere, FaZe Clan, Fnatic и российская Cloud9.

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