Российская BB Team сыграет в переигровке за слот на мэйджоре в Шанхае по CS2

Российская BetBoom Team примет участие в переигровках за последний слот на чемпионате Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

BB Team сенсационно обыграла со счётом 2:0 португальскую SAW, которая изначально считалась явным фаворитом в данном противостоянии. В итоге португальцы лишились всех шансов пройти на мэйджор, а россияне сыграют в переигровках за последний слот на топ-турнире.

В решающем матче европейского RMR-ивента BetBoom Team встретится с европейской GamerLegion. Матч состоится сегодня, 20 ноября.

Ранее на PW Shanghai Major 2024 по CS2 прошли такие коллективы, как Team Vitality, MOUZ, Natus Vincere, FaZe Clan, Fnatic и российская Cloud9.