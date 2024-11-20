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CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 4
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Полные составы команд-участниц второго европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2

Полные составы команд-участниц второго европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2
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Завтра, 21 ноября, стартует второй отборочный турнир среди европейских команд к топ-турниру Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Как и на первом RMR-ивенте Европы, в рамках отборов 16 команд сразятся за семь слотов на декабрьском мэйджоре. Полный список участников соревнования представлен ниже.

G2 Esports (Европа):

  • Илья m0NESY Осипов (Россия);
  • Марио malbsMd Самайоа (Гватемала);
  • Неманья huNter- Ковач (Босния);
  • Никола NiKo Ковач (Босния);
  • Януш Snax Погожельски (Польша).

Team Spirit (Россия):

  • Борис magixx Воробьев (Россия);
  • Леонид chopper Вишняков (Россия);
  • Мирослав zont1x Плахотя (Украина);
  • Данил donk Крышковец (Россия);
  • Дмитрий sh1ro Соколов (Россия).

Eternal Fire (Турция):

  • Бугра Calyx Аркын (Турция);
  • Али Wicadia Хайдар Ялчин (Турция);
  • Исмаилкан XANTARES Дурткардес (Турция);
  • Энжин MAJ3R Купели (Турция);
  • Озгюр woxic Экер (Турция).

Virtus.pro (Россия):

  • Евгений FL1T Лебедев (Россия);
  • Давид n0rb3r7 Даниелян (Россия);
  • Джами Jame Али (Россия);
  • Пётр fame Болышев (Россия);
  • Денис electroNic Шарипов (Россия).

HEROIC (Европа):

  • Рене TeSeS Мадсен (Дания);
  • Расмус sjuush Бек (Дания);
  • Гай Nertz Илюц (Израиль);
  • Дамьян Kyxsan Стоилковски (Македония);
  • Абдул degster Гасанов (Россия).

Astralis (Дания):

  • Виктор Staehr Штер (Дания);
  • Жакоб Jabbi Найгард (Дания);
  • Мартин stavn Лунд (Дания);
  • Каспер cadiaN Мёллер (Дания);
  • Александер br0 Бро (Дания) — замена.

BIG (Германия):

  • Карим rimbo Муса (Германия);
  • Йоханнс tabseN Водарц (Германия);
  • Джон JDC де Кастро (Германия);
  • Флориан syrsoN Рише (Германия);
  • Ригон rigoN Гаши (Швейцария).

3DMAX (Франция):

  • Лукас Lucky Частанг (Франция);
  • Томас Djoko Павони (Франция);
  • Пьер Ex3rcice Булиндж (Франция);
  • Брайан Maka Канда (Франция);
  • Филип Graviti Бранкович (Франция).

Ninjas in Pyjamas (Швеция):

  • Фредрик REZ Стернер (Швеция);
  • Артём r1nkle Мороз (Украина);
  • Исак isak Фален (Швеция);
  • Гарет MisteM Риес (ЮАР);
  • Джейкоб jocab Нерхеден (Швеция) — замена.

B8 (Украина):

  • Арсений cptkurtka023 Деревинский (Украина);
  • Андрей npl Кухарский (Украина);
  • Дмитрий esenthial Цвирь (Украина);
  • Даниил headtr1ck Валитов (Украина);
  • Алексей ALEX666 Ярмощук (Украина).

Aurora Gaming (Россия):

  • Виктор Lack1 Болдырев (Казахстан);
  • Евгений Norwi Ермолин (Россия);
  • Александр KENSI Гуркин (Россия);
  • Денис deko Жуков (Россия);
  • Тимур сlax Сабиров (Россия).

Passion UA (Украина):

  • Дмитрий jambo Семера (Украина);
  • Всеволод s-chilla Щуров (Украина);
  • Никита JACKASMO Скыба (Украина);
  • Эдуард zeRRoFIX Петровский (Украина);
  • Родион fear Смык (Украина).

PARIVISION (Россия):

  • Роберт Patsi Исянов (Россия);
  • Алексей Qikert Голубев (Казахстан);
  • Артем rtFr0st Харитонов (Россия);
  • Андрей BELCHONOKK Ясинский (Россия);
  • Даниил alpha Дёмин (Россия).

9Pandas (Россия):

  • Даниил d1Ledez Кустов (Россия);
  • Артем iDISBALANCE Егоров (Россия);
  • Александр glowiing Мациевич (Россия);
  • Александр Shalfey Маренов (Россия);
  • Евгений r3salt Фролов (Россия).

Sashi Esports (Дания):

  • Оливер kwezz Расмуссен (Дания);
  • Филип Lucky Эвальд (Дания);
  • Каспер Cabbi Дженсен (Дания);
  • Оливер IceBerg Берг (Дания);
  • Миккель MistR Томсен (Дания).

TSM (Дания):

  • Вальдемар valde Вансе (Дания);
  • Расмус Zyphon Нордфосс (Дания);
  • Николай niko Кристенсен (Дания);
  • Фредерик acoR Гулдстренд (Дания);
  • Уильям sirah Кьерсгаард (Дания).

Чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B пройдёт в LAN-формате в период с 21 по 24 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 команд разыграют семь слотов на декабрьском мэйджоре.

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