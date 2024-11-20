Полные составы команд-участниц второго европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2
Завтра, 21 ноября, стартует второй отборочный турнир среди европейских команд к топ-турниру Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.
Как и на первом RMR-ивенте Европы, в рамках отборов 16 команд сразятся за семь слотов на декабрьском мэйджоре. Полный список участников соревнования представлен ниже.
G2 Esports (Европа):
- Илья m0NESY Осипов (Россия);
- Марио malbsMd Самайоа (Гватемала);
- Неманья huNter- Ковач (Босния);
- Никола NiKo Ковач (Босния);
- Януш Snax Погожельски (Польша).
Team Spirit (Россия):
- Борис magixx Воробьев (Россия);
- Леонид chopper Вишняков (Россия);
- Мирослав zont1x Плахотя (Украина);
- Данил donk Крышковец (Россия);
- Дмитрий sh1ro Соколов (Россия).
Eternal Fire (Турция):
- Бугра Calyx Аркын (Турция);
- Али Wicadia Хайдар Ялчин (Турция);
- Исмаилкан XANTARES Дурткардес (Турция);
- Энжин MAJ3R Купели (Турция);
- Озгюр woxic Экер (Турция).
Virtus.pro (Россия):
- Евгений FL1T Лебедев (Россия);
- Давид n0rb3r7 Даниелян (Россия);
- Джами Jame Али (Россия);
- Пётр fame Болышев (Россия);
- Денис electroNic Шарипов (Россия).
HEROIC (Европа):
- Рене TeSeS Мадсен (Дания);
- Расмус sjuush Бек (Дания);
- Гай Nertz Илюц (Израиль);
- Дамьян Kyxsan Стоилковски (Македония);
- Абдул degster Гасанов (Россия).
Astralis (Дания):
- Виктор Staehr Штер (Дания);
- Жакоб Jabbi Найгард (Дания);
- Мартин stavn Лунд (Дания);
- Каспер cadiaN Мёллер (Дания);
- Александер br0 Бро (Дания) — замена.
BIG (Германия):
- Карим rimbo Муса (Германия);
- Йоханнс tabseN Водарц (Германия);
- Джон JDC де Кастро (Германия);
- Флориан syrsoN Рише (Германия);
- Ригон rigoN Гаши (Швейцария).
3DMAX (Франция):
- Лукас Lucky Частанг (Франция);
- Томас Djoko Павони (Франция);
- Пьер Ex3rcice Булиндж (Франция);
- Брайан Maka Канда (Франция);
- Филип Graviti Бранкович (Франция).
Ninjas in Pyjamas (Швеция):
- Фредрик REZ Стернер (Швеция);
- Артём r1nkle Мороз (Украина);
- Исак isak Фален (Швеция);
- Гарет MisteM Риес (ЮАР);
- Джейкоб jocab Нерхеден (Швеция) — замена.
B8 (Украина):
- Арсений cptkurtka023 Деревинский (Украина);
- Андрей npl Кухарский (Украина);
- Дмитрий esenthial Цвирь (Украина);
- Даниил headtr1ck Валитов (Украина);
- Алексей ALEX666 Ярмощук (Украина).
Aurora Gaming (Россия):
- Виктор Lack1 Болдырев (Казахстан);
- Евгений Norwi Ермолин (Россия);
- Александр KENSI Гуркин (Россия);
- Денис deko Жуков (Россия);
- Тимур сlax Сабиров (Россия).
Passion UA (Украина):
- Дмитрий jambo Семера (Украина);
- Всеволод s-chilla Щуров (Украина);
- Никита JACKASMO Скыба (Украина);
- Эдуард zeRRoFIX Петровский (Украина);
- Родион fear Смык (Украина).
PARIVISION (Россия):
- Роберт Patsi Исянов (Россия);
- Алексей Qikert Голубев (Казахстан);
- Артем rtFr0st Харитонов (Россия);
- Андрей BELCHONOKK Ясинский (Россия);
- Даниил alpha Дёмин (Россия).
9Pandas (Россия):
- Даниил d1Ledez Кустов (Россия);
- Артем iDISBALANCE Егоров (Россия);
- Александр glowiing Мациевич (Россия);
- Александр Shalfey Маренов (Россия);
- Евгений r3salt Фролов (Россия).
Sashi Esports (Дания):
- Оливер kwezz Расмуссен (Дания);
- Филип Lucky Эвальд (Дания);
- Каспер Cabbi Дженсен (Дания);
- Оливер IceBerg Берг (Дания);
- Миккель MistR Томсен (Дания).
TSM (Дания):
- Вальдемар valde Вансе (Дания);
- Расмус Zyphon Нордфосс (Дания);
- Николай niko Кристенсен (Дания);
- Фредерик acoR Гулдстренд (Дания);
- Уильям sirah Кьерсгаард (Дания).
Чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B пройдёт в LAN-формате в период с 21 по 24 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 команд разыграют семь слотов на декабрьском мэйджоре.
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