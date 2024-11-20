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Полные составы команд-участниц второго европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2

Завтра, 21 ноября, стартует второй отборочный турнир среди европейских команд к топ-турниру Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Как и на первом RMR-ивенте Европы, в рамках отборов 16 команд сразятся за семь слотов на декабрьском мэйджоре. Полный список участников соревнования представлен ниже.

G2 Esports (Европа):

Илья m0NESY Осипов (Россия) ;

; Марио malbsMd Самайоа (Гватемала);

Неманья huNter- Ковач (Босния);

Никола NiKo Ковач (Босния);

Януш Snax Погожельски (Польша).

Team Spirit (Россия):

Борис magixx Воробьев (Россия);

Леонид chopper Вишняков (Россия);

Мирослав zont1x Плахотя (Украина);

Данил donk Крышковец (Россия);

Дмитрий sh1ro Соколов (Россия).

Eternal Fire (Турция):

Бугра Calyx Аркын (Турция);

Али Wicadia Хайдар Ялчин (Турция);

Исмаилкан XANTARES Дурткардес (Турция);

Энжин MAJ3R Купели (Турция);

Озгюр woxic Экер (Турция).

Virtus.pro (Россия):

Евгений FL1T Лебедев (Россия);

Давид n0rb3r7 Даниелян (Россия);

Джами Jame Али (Россия);

Пётр fame Болышев (Россия);

Денис electroNic Шарипов (Россия).

HEROIC (Европа):

Рене TeSeS Мадсен (Дания);

Расмус sjuush Бек (Дания);

Гай Nertz Илюц (Израиль);

Дамьян Kyxsan Стоилковски (Македония);

Абдул degster Гасанов (Россия).

Astralis (Дания):

Виктор Staehr Штер (Дания);

Жакоб Jabbi Найгард (Дания);

Мартин stavn Лунд (Дания);

Каспер cadiaN Мёллер (Дания);

Александер br0 Бро (Дания) — замена.

BIG (Германия):

Карим rimbo Муса (Германия);

Йоханнс tabseN Водарц (Германия);

Джон JDC де Кастро (Германия);

Флориан syrsoN Рише (Германия);

Ригон rigoN Гаши (Швейцария).

3DMAX (Франция):

Лукас Lucky Частанг (Франция);

Томас Djoko Павони (Франция);

Пьер Ex3rcice Булиндж (Франция);

Брайан Maka Канда (Франция);

Филип Graviti Бранкович (Франция).

Ninjas in Pyjamas (Швеция):

Фредрик REZ Стернер (Швеция);

Артём r1nkle Мороз (Украина);

Исак isak Фален (Швеция);

Гарет MisteM Риес (ЮАР);

Джейкоб jocab Нерхеден (Швеция) — замена.

B8 (Украина):

Арсений cptkurtka023 Деревинский (Украина);

Андрей npl Кухарский (Украина);

Дмитрий esenthial Цвирь (Украина);

Даниил headtr1ck Валитов (Украина);

Алексей ALEX666 Ярмощук (Украина).

Aurora Gaming (Россия):

Виктор Lack1 Болдырев (Казахстан);

Евгений Norwi Ермолин (Россия);

Александр KENSI Гуркин (Россия);

Денис deko Жуков (Россия);

Тимур сlax Сабиров (Россия).

Passion UA (Украина):

Дмитрий jambo Семера (Украина);

Всеволод s-chilla Щуров (Украина);

Никита JACKASMO Скыба (Украина);

Эдуард zeRRoFIX Петровский (Украина);

Родион fear Смык (Украина).

PARIVISION (Россия):

Роберт Patsi Исянов (Россия);

Алексей Qikert Голубев (Казахстан);

Артем rtFr0st Харитонов (Россия);

Андрей BELCHONOKK Ясинский (Россия);

Даниил alpha Дёмин (Россия).

9Pandas (Россия):

Даниил d1Ledez Кустов (Россия);

Артем iDISBALANCE Егоров (Россия);

Александр glowiing Мациевич (Россия);

Александр Shalfey Маренов (Россия);

Евгений r3salt Фролов (Россия).

Sashi Esports (Дания):

Оливер kwezz Расмуссен (Дания);

Филип Lucky Эвальд (Дания);

Каспер Cabbi Дженсен (Дания);

Оливер IceBerg Берг (Дания);

Миккель MistR Томсен (Дания).

TSM (Дания):

Вальдемар valde Вансе (Дания);

Расмус Zyphon Нордфосс (Дания);

Николай niko Кристенсен (Дания);

Фредерик acoR Гулдстренд (Дания);

Уильям sirah Кьерсгаард (Дания).

Чемпионат Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B пройдёт в LAN-формате в период с 21 по 24 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 команд разыграют семь слотов на декабрьском мэйджоре.