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Сборы сказки «Огниво» в России превысили 1,1 млрд рублей

Сборы сказки «Огниво» в России превысили 1,1 млрд рублей
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20 ноября сборы сказочного фильма «Огниво» в кинотеатрах России превысили 1,1 млрд рублей. Лента шла к данной сумме почти на протяжении месяца — премьера состоялась 24 октября.

Ранее стало известно, что кинотеатры страны установили рекордную посещаемость с начала 2024 года благодаря прокату сразу трёх семейных фильмов: «Огниво», «Руки Вверх!» и «Возвращение попугая Кеши».

«Огниво» рассказывает историю о весёлом парнишке Ване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры.

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