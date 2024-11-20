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Расписание Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B по Counter-Strike 2 на 21 ноября

Расписание второго европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2 — первый день
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21 ноября начнётся отборочный турнир к престижному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Формат второго европейского RMR ничем не отличается от первого, поэтому стартовый день будет целиком состоять из best-of-1 противостояний первого и второго раундов.

Расписание матчей европейского RMR B по CS2 на 21 ноября, четверг:

  • 7:00. Первый раунд, G2 Esports (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Швеция);
  • 7:00. Первый раунд, Team Spirit (Россия) — B8 (Украина);
  • 8:00. Первый раунд, Eternal Fire (Турция) — Aurora Gaming (Россия);
  • 8:00. Первый раунд, Virtus.pro (Россия) — Passion UA (Украина);
  • 9:00. Первый раунд, HEROIC (Европа) — PARIVISION (Россия);
  • 9:00. Первый раунд, Astralis (Дания) — 9Pandas (Россия);
  • 10:00. Первый раунд, BIG (Германия) — Sashi Esports (Дания);
  • 10:00. Первый раунд, 3DMAX (Франция) — TSM (Дания).
  • 11:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 11:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 12:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 12:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 13:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 13:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 14:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 14:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1).

Турнир Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 21 по 24 ноября в Шанхае, Китай. В рамках ивента 16 команд разыграют семь слотов на китайском мэйджоре.

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