Расписание второго европейского RMR к мэйджору в Шанхае по CS2 — первый день

21 ноября начнётся отборочный турнир к престижному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Формат второго европейского RMR ничем не отличается от первого, поэтому стартовый день будет целиком состоять из best-of-1 противостояний первого и второго раундов.

Расписание матчей европейского RMR B по CS2 на 21 ноября, четверг:

7:00. Первый раунд, G2 Esports (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Швеция);

7:00. Первый раунд, Team Spirit (Россия) — B8 (Украина);

— B8 (Украина); 8:00. Первый раунд, Eternal Fire (Турция) — Aurora Gaming (Россия) ;

; 8:00. Первый раунд, Virtus.pro (Россия) — Passion UA (Украина);

— Passion UA (Украина); 9:00. Первый раунд, HEROIC (Европа) — PARIVISION (Россия) ;

; 9:00. Первый раунд, Astralis (Дания) — 9Pandas (Россия) ;

; 10:00. Первый раунд, BIG (Германия) — Sashi Esports (Дания);

10:00. Первый раунд, 3DMAX (Франция) — TSM (Дания).

11:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

11:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

12:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

12:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

13:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

13:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

14:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

14:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1).

Турнир Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 21 по 24 ноября в Шанхае, Китай. В рамках ивента 16 команд разыграют семь слотов на китайском мэйджоре.