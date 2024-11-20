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BB Team выступит с gpk на топ-турнире BLAST Slam по «Доте»

BB Team выступит с gpk на топ-турнире BLAST Slam по «Доте»
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Российская BetBoom Team выступит на чемпионате BLAST Slam I по Dota 2 с заменой. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе организации, на турнире в Копенгагене команда сыграет со стенд-ином в лице Данила gpk~ Скутина на второй позиции. Киберспортсмен, находящийся в инактиве клуба, временно заменит мидера состава Глеба kiyotaka Зырянова, который не сможет выступить на датском соревновании.

Состав BB Team по «Доте» на BLAST:

  • Иван Pure Москаленко;
  • Данил gpk~ Скутин (замена);
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Владислав Kataomi` Семёнов.

Представители организации отмечают, что данная замена касается только одного турнира. Причины, по которым Кийотака не сможет присоединиться к своему коллективу в Дании, не уточняются, однако россиянин воссоединится с тиммейтами на декабрьском чемпионате ESL One Bangkok 2024.

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