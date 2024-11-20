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«Злодиатор»: Пол Мескаль призвал кинозрителей сходить на «Злую» и «Гладиатора 2»

«Злодиатор»: Пол Мескаль призвал кинозрителей сходить на «Злую» и «Гладиатора 2»
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В 2024 году кинозрители получат новый «Барбигеймер»: в прокате США одновременно выйдут мюзикл «Злая» и исторический блокбастер «Гладиатор 2». Пользователи уже даже придумали аутентичное название данному феномену — «Злодиатор».

Первой картине эксперты прогнозируют старт в США в районе $ 100-110 млн, а ленте Ридли Скотта — в районе $ 65-70 млн. В связи с этим звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль призвал кинозрителей сходить на оба фильма.

Если вы любите кино, то идите на сеансы. Не ждите, пока фильмы появятся в стриминговых сервисах, потому что мы находимся на переломном этапе. Так было и с театральными фильмами. Если вы любите кинематограф, то сходите и посмотрите обе ленты.

Фильмы «Злая» и «Гладиатор 2» выйдут в прокате США уже 22 ноября.

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