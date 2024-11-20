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Первые оценки S.T.A.L.K.E.R. 2 — 77 из 100, ругают техническое состояние, хвалят атмосферу

Первые оценки S.T.A.L.K.E.R. 2 — 77 из 100, ругают техническое состояние, хвалят атмосферу
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За несколько часов до релиза шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 ряд изданий опубликовали свои обзоры на продолжение культовой франшизы. На текущий момент проект от украинской GSC Game World получил 77 балла на платформе Opencritic.

Всего обработано 35 рецензий — обозреватель Hardcore Gamer выставил тайтлу максимальную оценку. Низшей оценкой стала двойка от VGC.

Фото: Opencritic

Критики похвалили игру за увлекательный геймплей и забористую атмосферу постапокалипсиса. Однако шутер страдает от множества багов, неинтересного сюжета и недоработанного искусственного интеллекта у противников.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже вечером 20 ноября на ПК и Xbox Series. С первого дня тайтл появится в магазине GOG, а также в Steam.

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