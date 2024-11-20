В России призвали проверить S.T.A.L.K.E.R. 2 и не скачивать пиратскую версию

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провёл встречу с юными учащимися Школы журналистики им. В. Г. Мезенцева. В ходе разговора руководитель партии призвал организовать проверку шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 со стороны «соответствующих служб».

Также Слуцкий призвал геймеров не скачивать пиратскую версию игры из соображений «безопасности».

Надеюсь, что наши службы дадут правильную оценку — с тем, чтобы подобных продуктов на наш рынок не поступало. А тех, кто планирует скачать пиратскую версию игры, хотел бы призвать повременить. Надо подумать о своей безопасности, чтобы не попасть под влияние наших врагов.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже вечером 20 ноября на ПК и Xbox Series. С первого дня тайтл появится в магазине GOG, а также в Steam. На текущий момент проект от украинской GSC Game World получил 77 баллов на платформе Opencritic.