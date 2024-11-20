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Эксперты протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на разных ПК

Эксперты протестировали S.T.A.L.K.E.R. 2 на разных ПК
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Вечером 20 ноября состоится релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на ПК и Xbox Series. С первого дня тайтл появится в магазине GOG, а также в Steam. Ряд изданий уже опубликовали оценки шутера — проект от украинской GSC Game World получил 77 баллов на платформе Opencritic.

Все рецензенты в один голос заявили об ужасном техническом состоянии тайтла. Журналисты издания PC Gamer поделились результатами тестов S.T.A.L.K.E.R. 2 на различных конфигурациях ПК и при разных настройках графики.

Для стабильных 60 кадров в секунду в 1080р со средней графикой нужна минимум RTX 3060 Ti. Однако даже на топовых ПК с RTX 4090 и включённым DLSS шутер с трудом выдаёт подобные значения FPS. Ещё эксперты жалуются, что сами кадры «дёрганые», поэтому создаётся ощущение, что их гораздо меньше.

Кадровая частота при 1080p на низких настройках графики

Фото: PC Gamer

Кадровая частота при 1080p на средних настройках графики

Фото: PC Gamer

Кадровая частота при 1080p на высоких настройках графики

Фото: PC Gamer

Кадровая частота при 1080p на эпических настройках графики

Фото: PC Gamer

Кадровая частота при 4K на эпических настройках графики

Фото: PC Gamer

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