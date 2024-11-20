S.T.A.L.K.E.R. 2 слили на торренты в день релиза

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Вечером 20 ноября состоялся релиз шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Предприимчивые хакеры уже успели взломать игру и слить её на торренты спустя полчаса после официального выхода.

Всё дело в том, что проект релизнулся без поддержки антипиратской защиты Denuvo. Отмечается, что разработчики в принципе не снабжали S.T.A.L.K.E.R. 2 какой-либо DRM-системой.

Для прохождения основной сюжетной кампании игрокам понадобится приблизительно 40 часов. Ко всему прочему в тайтле будут предусмотрены четыре концовки — на финал истории влияют и некоторые второстепенные задания.

На текущий момент проект от украинской GSC Game World получил 77 баллов на платформе Opencritic.