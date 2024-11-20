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В России предложили «очистить S.T.A.L.K.E.R. 2 от экстремизма» и выпустить в VK Play

В России предложили «очистить S.T.A.L.K.E.R. 2 от экстремизма» и выпустить в VK Play
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Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал выход S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World. По словам депутата, «русофобского контента» в игре пока не нашли.

Также Горелкин рассказал, что его подписчик предложил «очистить шутер от возможного экстремизма», сделать русскую озвучку и выпустить проект VK Play, а собранные деньги направлять на нужды военных в зоне боевых действий. Сам Антон Горелкин призвал подождать с этим хотя бы до выхода первого патча.

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла, и русофобского контента там пока не нашли — зато обнаружили кучу багов… Мне, кстати, многие подписчики присылали свои идеи, как поступить с этой игрой. Было даже предложение очистить её от возможного экстремизма, сделать русскую озвучку и продавать на VK Play, а собранные деньги направлять на нужды СВО. Предлагаю с этим подождать, хотя бы до первого патча.

S.T.A.L.K.E.R. 2 уже доступна на ПК и Xbox Series. На текущий момент новый проект GSC Game World получил 77 баллов на платформе Opencritic.

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